Accès à l'eau dans le Saloum : Guy Marius Sagna interpelle l'Exécutif sur la fermeture des mini-forages à Ndiédieng et Keur Socé

Le député Guy Marius Sagna a adressé, mercredi 16 septembre 2026, une question écrite au ministre de l'Hydraulique concernant la situation de la desserte en eau dans les communes de Keur Socé et Ndiédieng. Le parlementaire dénonce la décision du sous-préfet de l'arrondissement de Ndiédieng d'ordonner la fermeture des mini-forages installés par les habitants.



La mesure administrative suscite une vive contestation au sein des populations locales. Plusieurs « villages de ces communes de la région de Kaolack, dont Gniline Goumack, Daga Sambou, Ndiouffène Prethi, Kouthiéye, Mbouma et Thiaréne », ont subi plus de six mois de pénurie d'eau en 2024 en raison des défaillances attribuées à l'opérateur privé Flexeau. Pour faire face à cette insécurité hydrique, les résidents avaient financé et mis en place leurs propres infrastructures d'approvisionnement.



Face à la décision de l'autorité administrative, le parlementaire a apporté son soutien total aux initiatives citoyennes. « Les citoyens ne sont pas empêchés d’avoir des équipements solaires, ni de faire du micro-jardinage chez eux. De la même manière ils ne peuvent pas voir leurs mini-forages fermés », a martelé Guy Marius Sagna dans sa saisine officielle. Il a également annoncé le lancement prochain d'une campagne de terrain intitulée « DOX NDOX » pour aller à la rencontre des usagers confrontés aux coupures d'eau.