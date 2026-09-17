Transformation économique : le Premier ministre réunit le patronat pour relancer l'investissement privé

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a reçu les organisations du secteur privé ce jeudi à 10 heures au Building administratif de Dakar. Selon les services de la Primature, cette rencontre visait à renforcer la contribution du patronat à la transformation structurelle de l'économie, conformément au référentiel Vision Sénégal 2050 et au Masterplan Sénégal 2025-2034.



Ce rendez-vous s'est tenu dans un contexte financier tendu pour les entreprises, marqué par l'accord récent avec le FMI et le lancement du Plan de traitement de la dette nationale. La Primature a précisé que « la réunion s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la contribution du secteur privé » et fait suite aux instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres du 10 septembre.



L'objectif principal de cette prise de contact restait la mise en place d'un cadre de concertation permanent avant les prochaines échéances institutionnelles. D'après la même source, la rencontre devait « permettre d’établir un échange direct avec les principales organisations patronales, d’identifier les contraintes les plus significatives pour l’activité privée et de préparer le lancement des travaux du Conseil présidentiel des investissements ». L'APIX y a également présenté un point d'étape sur ses chantiers en cours avec les acteurs économiques.