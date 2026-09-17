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Octobre Rose : l’Etat aux côtés de la LISCA pour la prévention des cancers féminins



Octobre Rose : l’Etat aux côtés de la LISCA pour la prévention des cancers féminins
Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a reçu une délégation de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) dans le cadre des préparatifs d'Octobre Rose. 

D’après Libération, l'audience a été l'occasion d'échanges sur les enjeux de prévention, de sensibilisation et de dépistage précoce, notamment des cancers qui touchent les femmes. 

Les discussions ont aussi porté sur les difficultés liées à la prise en charge sociale des malades et de leurs proches, ainsi que sur la nécessité de renforcer la mobilisation communautaire.

A cette occasion, Mame Selbé Diouf a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner les actions visant à mieux protéger les femmes, à améliorer leur accès à l'information et à encourager le recours au dépistage. 

Le ministère entend ainsi contribuer pleinement à faire d'Octobre Rose un temps fort de sensibilisation, de prévention et de solidarité au bénéfice des familles sénégalaises.
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Hapsatou Kane (stagiaire)

Jeudi 17 Septembre 2026 - 14:41


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