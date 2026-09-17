Octobre Rose : l’Etat aux côtés de la LISCA pour la prévention des cancers féminins

Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a reçu une délégation de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) dans le cadre des préparatifs d'Octobre Rose.



D’après Libération, l'audience a été l'occasion d'échanges sur les enjeux de prévention, de sensibilisation et de dépistage précoce, notamment des cancers qui touchent les femmes.



Les discussions ont aussi porté sur les difficultés liées à la prise en charge sociale des malades et de leurs proches, ainsi que sur la nécessité de renforcer la mobilisation communautaire.



A cette occasion, Mame Selbé Diouf a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner les actions visant à mieux protéger les femmes, à améliorer leur accès à l'information et à encourager le recours au dépistage.



Le ministère entend ainsi contribuer pleinement à faire d'Octobre Rose un temps fort de sensibilisation, de prévention et de solidarité au bénéfice des familles sénégalaises.