Fonds d'appui à la stabulation de l'élevage (Fondstab): "Nous ne devons plus offrir de l'argent gratuitement " (Dr Mabouba Diagne)

Dr Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, a plaidé pour une meilleure gestion des Fonds d'appui à la stabulation de l'élevage (Fondstab). Lors d'un atelier hier mercredi, à Saly avec les acteurs du secteur, il a relevé des couacs sur l'utilisation de ces fonds.



"Certes, le Fondstab a fait des choses qui ont relativement bien marché, mais nous avons des défis à relever. Le Fondstab doit corriger et doit travailler, à mon humble avis, d'une manière relativement plus rapprochée avec les acteurs de la filière, les éleveurs, écouter les éleveurs, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Les produits qui ont été déployés pour accompagner le financement de l'élevage et à mon humble avis, il y a beaucoup de choses à corriger", a déclaré le ministre.



Qui a avancé : " Nous ne devons plus offrir de l'argent gratuitement avec le Fondstab". Dr Mabouba Diagne de proposer une nouvelle alternative: "On peut faire des prêts concessionnaires, des garanties, utiliser le Fondstab comme effet de levier pour booster davantage le financement de l'élevage au Sénégal et j'ai l'intime conviction, avec les avis partagés de tous ces techniciens que nous avons aujourd'hui, la persévérance et la motivation des éleveurs de croissance, l'un des moteurs pour atteindre l'objectif tel que décrit par les éleveurs dans la déclaration de Kaolack", a-t-il soutenu et rapporté par Libération.