Foot Féminin : Le Sénégal affrontera le Ghana en amical

L'équipe nationale féminine du Sénégal se prépare pour la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine. Les « Lionnes » affronteront dans une double rencontre amicale le Ghana au mois d'avril.



Ces deux matchs amicaux sont prévus les 5 et 8 avril prochains, au stade Lat Dior de Thiès. Un autre grand test pour le Sénégal, après le Maroc il y'a quelques mois.



Les « Lionnes » seront renforcées par leurs coéquipières expatriées qui sont attendues au Sénégal le 31 mars, informe le sélectionneur national Mame Moussa Cissé. La CAN est prévue du 5 au 26 juillet au Maroc.