Foot : Lamine Sané devient entraîneur adjoint au Bourges FC de Sadio Mané

L'ancien joueur et capitaine des Girondins de Bordeaux intègre officiellement le staff du Bourges FC comme entraineur adjoint aux côtés de Romain Revelli. La saison dernière, Lamine Sané était l'entraineur de l’équipe réserve du FC Libourne.



Lamine Sané (37 ans) a été joueur professionnel aux Girondins de Bordeaux, Werder Brême, Orlando et Utrecht. Il compte plus de 300 matchs en pro à son actif, plus 35 matchs avec la sélection du Sénégal.



Le FC Bourges, club de Sadio Mané, est actuellement 9e du groupe B de National 2, celui dans lequel évoluent les Girondins de Bordeaux.