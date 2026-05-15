Lutte : le combat royal Sa Thiès-Siteu ficelé par Albourakh et programmé pour janvier 2027

La structure Albourakh a officialisé, ce vendredi 15 mai, l’un des combats les plus attendus de l’arène sénégalaise. Sa Thiès croisera le fer avec Siteu le 3 janvier 2027 dans un véritable combat royal.



Présenté comme un duel au sommet, ce face-à-face mettra aux prises le Roi des arènes et l’Empereur des arènes, chacun avec l’ambition de confirmer sa suprématie et de s’imposer comme le véritable numéro un de l’arène.



Cette affiche a également un parfum de revanche. En 2017, Sa Thiès avait pris le dessus sur Siteu. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Siteu reste notamment sur une victoire contre Balla Gaye 2, le grand frère de Sa Thiès, un succès qui lui a permis de s’adjuger le titre d’Empereur des arènes.



Ce combat de clarification promet déjà de faire vibrer les amateurs de lutte.