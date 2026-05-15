MMA : Oumar Kane « Reug Reug » perd son titre mondial face à Anatoly Malykhin à Bangkok

Le champion sénégalais Oumar Kane, célèbre sous le nom de « Reug Reug », a cédé sa ceinture mondiale des poids lourds du ONE Championship. Il a été battu par KO par le Russe Anatoly Malykhin dans la nuit du vendredi 15 mai 2026 en Thaïlande.







Ce combat revanche, intitulé « The Inner Circle », était l'un des rendez-vous les plus attendus par les amateurs de MMA. Après plusieurs rounds d'échanges intenses, Anatoly Malykhin a trouvé la faille pour faire vaciller le combattant sénégalais et abréger la rencontre par un KO.







Grâce à cette victoire, le natif de Kemerovo récupère le titre mondial qu'il avait concédé à Reug Reug en novembre 2024. À l'époque, le lutteur de Thiaroye avait réalisé un exploit historique en devenant le premier homme à infliger une défaite en carrière à Malykhin pour s'emparer de la couronne des poids lourds.

