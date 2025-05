Foot : Mbaye Leye et le RFC Seraing, la fin d'une aventure en toute sérénité

C'est une page qui se tourne en douceur pour le RFC Seraing. Le club sérésien a officialisé ce jeudi soir la fin de sa collaboration avec Mbaye Leye. L'entraîneur sénégalais de 42 ans, arrivé en janvier 2024, quitte son poste d'un commun accord avec la direction.



Durant son passage sur le banc des Métallos, Leye a dirigé 44 rencontres officielles. Malgré une saison éprouvante sur le plan sportif, conclue à l'avant-dernière avec 19 points, il a atteint l'objectif principal : assurer le maintien en Challenger Pro League.



Mais l'impact de Mbaye Leye ne s'est pas limité aux résultats. Son engagement quotidien a été déterminant dans la mise en valeur des jeunes issus de l'académie sérésienne, qu'il a su intégrer avec intelligence au sein de l'équipe première.



Il s'agissait de sa troisième expérience comme entraîneur principal, après le Standard de Liège et Zulte Waregem. À Seraing, il laisse l'image d'un coach rigoureux, humain et proche de ses joueurs.



Le RFC Seraing a salué son professionnalisme et lui a souhaité le meilleur pour la suite. L'avenir dira où rebondira Mbaye Leye, dont l'expertise pourrait intéresser d'autres projets ambitieux dans le football belge.