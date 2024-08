Foot : Teungueth FC et Jaraaf en quête de qualification en compétitions africaines

Le Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar jouent ce week-end leurs matchs retour respectifs en Ligue des champions et en Coupe de la CAF. Teungueth FC, après un nul 1-1 en Côte d’Ivoire face au Stade d’Abidjan, doit remporter son match à domicile ce samedi à 17h, au stade Lat Dior pour se qualifier.



En cas de succès, les Rufisquois affronteront le vainqueur entre le FC Milo de Guinée et le FC Nouadhibou de Mauritanie.



De son côté, le Jaraaf de Dakar, fort d'une victoire 1-0 en Sierra Leone contre East End Lions, doit confirmer à domicile ce dimanche à 17h, au stade Lat Dior, pour passer au tour suivant. Le club de la Médina affrontera le gagnant du duel entre Union Touarga (Maroc) et Racing Club d’Abidjan.





Programme Ligue des champions et Coupe CAF



Samedi 24 août 2024

Stade Lat Dior



17 h 00: Teungueth FC - Stade d'Abidjan





Coupe de la CAF



Dimanche 25 août



Stade Lat Dior



17 h 00 : Jaraaf-East End Lions