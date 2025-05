Foot : Xabi Alonso dévoile ses ambitions avec le Real Madrid

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, l’Espagnol Xabi Alonso, a été officiellement présenté au public madrilène ce lundi 26 mai. Il a délivré ses premiers mots comme entraîneur de la Maison blanche, et a salué son prédécesseur Carlo Ancelotti.



« Mon objectif est de tirer le meilleur de chaque joueur pour construire une grande équipe. Nous avons un potentiel énorme et je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes choses, dignes du Real Madrid et de ses 15 Ligue des champions », a déclaré Xabi Alonso lors de sa présentation officielle, au lendemain de sa nomination.

Alonso « heureux de rentrer à la maison »



« Je veux que mon équipe transmette des émotions, donne du plaisir aux supporters, et que dans le monde entier », a ajouté l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen, où il a fait ses preuves avec un triplé historique (Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Supercoupe) en 2024.



À 43 ans, l’ex-milieu de terrain et stratège du Real (2009-2014), champion du monde (2010) et double champion d’Europe (2008, 2012) avec la sélection espagnole, s’est dit « heureux de rentrer à la maison » et a affirmé que son attachement au club ne l’avait jamais quitté.



Il a également tenu à rendre hommage à son prédécesseur et ancien coach Carlo Ancelotti, qui vient de quitter le Real pour prendre la tête de la sélection brésilienne au terme d’une saison décevante, avec pour seuls trophées la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale.