Foot : Zoom sur les internationaux sénégalais décisifs ce week-end en club

Le week-end a souri aux footballeurs sénégalais évoluant dans les championnats étrangers, avec une pluie de buts et de belles performances à travers les grands championnats. Iliman Ndiaye, Assane Diao, Abdallah Sima ou encore Chérif Ndiaye se sont illustrés, pendant que Sadio Mané régalait par une offrande décisive en Arabie Saoudite.



Iliman Ndiaye, un retour en grâce

Fraîchement remis de blessure, Iliman Ndiaye n’a pas tardé à se signaler. L’attaquant d’Everton a transformé samedi dernier un penalty face à Arsenal (1-1), lors de la 31e journée de Premier League, portant son total à sept buts cette saison. Un retour en forme qui tombe à point nommé pour les Toffees.



Mame Baba Thiam offre la victoire à Eyupspor

En Turquie, Mame Baba Thiam a été décisif pour Eyupspor. Grâce à son unique but face à Hatayspor, il permet à son équipe de prendre trois points importants dans la course au titre.



Assane Diao buteur et passeur décisif

Appelé récemment en sélection nationale, Assane Diao continue de briller. Le jeune ailier de 19 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire de Côme face à Monza (3-1). Débarqué du Betis Séville en janvier, il en est déjà à six buts en Serie A.



Sima enchaîne, la Ligue 2 au rythme sénégalais

Abdallah Sima ne s’arrête plus. Le buteur de Brest a trouvé la faille contre Monaco, marquant pour la cinquième fois cette saison. En Ligue 2, Cheikh Sabaly (Metz), Malick Mbaye (Ajaccio) et Mamadou Mbow (Paris FC) ont également scoré, confirmant la forme étincelante des « Lions » sur le Vieux Continent.



Chérif Ndiaye enchaîne en Serbie



Buteur en Coupe, Chérif Ndiaye a récidivé en championnat. Son but face à OFK Beograd (3-1) permet à l’Étoile Rouge de Belgrade de poursuivre sa série positive.



Sadio Mané, toujours précieux en Arabie saoudite



En Arabie Saoudite, Sadio Mané s’est mué en passeur décisif lors du choc Al Nassr – Al Hilal. Son centre sur le deuxième but a permis à son équipe de l’emporter 3-1 face à Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers.



Un week-end plein pour les internationaux sénégalais, à quelques semaines des prochaines échéances en sélection.