Foot : l’Italien Totò Schillaci, meilleur joueur du Mondial 1990, est mort à 59 ans

L'ancien international italien Salvatore Schillaci, connu sous le diminutif de Toto et pour son prolifique Mondial-1990, est mort à l'âge de 59 ans, a annoncé mercredi la Fédération italienne de football (FIGC).



« Toto Schillaci, joueur-symbole du Mondial-1990 en Italie, est mort ce mercredi à l'âge de 59 ans », a indiqué dans un communiqué la FIGC qui a décidé qu'une minute de recueillement aurait lieu avant toutes les rencontres programmées en Italie de mercredi à dimanche.



« Il a fait rêver tout un pays durant les nuits magiques du Mondial-1990. L'Inter Milan se tient aux côtés de la famille Schillaci après la dispartion de Toto », a de son côté indiqué dans le communiqué le champion d'Italie en titre, dont Schillaci a porté le maillot entre 1992 et 1994.



Schillaci souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer du côlon et avait été hospitalisé la semaine dernière en soins intensifs.



S'il a porté le maillot de la Juventus (1989-92) et de l'Inter et remporté avec la Juve la Coupe de l'UEFA 1990, l'attaquant de poche (1,73 m), formé à Messine, est entré dans la légende du football italien lors de la Coupe du monde 1990 organisée à domicile dont il a terminé meilleur buteur avec six réalisations.