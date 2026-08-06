Football: Gianni Infantino accusé d'avoir promis la finale du Mondial 2030 au Maroc

Selon les informations du quotidien britannique The Times, Gianni Infantino a promis au Maroc d'accueillir la finale du Mondial 2030 en échange de son soutien lors d'une réunion de crise avec de hauts responsables de la Fifa ce mercredi au siège pour l'Afrique de la FIFA, près de Rabat.



Pour rappel, cette Coupe du monde 2030 doit se jouer dans trois pays : Maroc, Espagne et Portugal. Trois pays sont en concurrence pour accueillir la finale de cette compétition.



Gianni Infantino est pour l'instant seul candidat à sa réélection à la tête de la Fifa, mais il est largement discrédité depuis la polémique autour de son projet – abandonné depuis – d'ouverture de la Coupe du monde à des fonds privés.



De nombreuses critiques

Mais pour l'heure, il nage à contre-courant. Nombreux sont ceux qui ont pris ses distances, à commencer par son conseiller principal, qui a démissionné vendredi, disant s'opposer « catégoriquement » aux projets de Gianni Infantino.



La puissante UEFA a, elle aussi, directement critiqué le président de la Fifa. Dans une tribune publiée par le Daily Mail ce mercredi, la légende du foot portugais Luís Figo a asséné : « Infantino doit partir ».