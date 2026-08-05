Terrorisme : le ministre nigérian de la Défense appelle la CEDEAO et l’Aes à l’union contre le fléau

L’Alliance des Etats du Sahel (AES) et la Communauté économiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont invités à unir leurs forces dans la lutte contre le terrorisme et à la criminalité transfrontalière. C’est un appel du général Christopher Musa, ministre de la Défense du Nigéria.



Pour le chef des armées nigérianes, les deux organisations ont intérêt à renforcer leur coopération pour venir à bout de ces fléaux qui menacent toute l’Afrique de l’Ouest.



Le ministre nigérian de la Défense a déclaré que « la CEDEAO et l’AES doivent travailler ensemble pour vaincre le terrorisme, neutraliser les criminels transnationaux et protéger l’avenir de l’Afrique de l’Ouest ».



Il a plaidé pour l’élaboration d’un cadre régional pouvant répondre efficacement au terrorisme, à l’extrémisme violent, à la criminalité transfrontalière et à l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le général nigérian recommande notamment une coordination plus approfondie, un partage renforcé du renseignement et une coopération pratique entre les États voisins.



Christopher Musa a lancé son appel à Cotonou au Bénin voisin où il effectue depuis le 04 août 2026, une visite de travail de trois jours. Il est venu rencontrer les autorités béninoises pour discuter des conditions de renforcement de la coopération militaire entre les deux pays afin de mieux faire face aux défis sécuritaires qui menacent l’Afrique de l’Ouest.



L’appel du ministre Musa intervient dans un contexte où la CEDEAO et l’AES s’activent pour élaborer un cadre de coopération après le départ de Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO.



Le sujet était au cœur de la 69ᵉ conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 19 juillet 2026 en Sierra Léone.



Les présidents de l’organisation ont retenu que les discussions avec les pays de l’AES se passent dans un cadre essentiellement collectif, décourageant ainsi toute initiative de relations bilatérales avec la nouvelle organisation.



Les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel ont aussi organisé plusieurs réunions pour harmoniser leurs positions en vue des négociations avec la CEDEAO.