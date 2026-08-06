Hausse présumé de la subvention à la Senelec : le collectif « Noo Lank » prend acte mais exige un élargissement des tranches tarifaires

Tout en saluant l'augmentation de la subvention accordée par l'État à la Senelec pour geler les tarifs de l'électricité, le mouvement citoyen « Noo Lank » estime que la mesure reste insuffisante. Son Secrétaire général, Seydina Mouhamadou Malal Diallo, plaide pour une révision en profondeur de la structure tarifaire afin de soulager réellement le portefeuille des ménages.



Dans une sortie officielle, le Secrétaire général du collectif « Noo Lank », Seydina Mouhamadou Malal Diallo, a réagi à la décision du gouvernement d'accroître l'effort financier public en faveur de la société nationale d'électricité. Tout en reconnaissant que cet arbitrage permet d'éviter une hausse brutale des prix dans un contexte de coûts de production élevés, le responsable associatif souligne que cette décision ne se traduit pas par une diminution effective du coût de l'énergie pour le consommateur final. Les factures demeurent pesantes pour le pouvoir d'achat des ménages comme pour la compétitivité des entreprises.



Pour le mouvement citoyen, les baisses tarifaires décidées par le passé sont restées virtuelles pour une grande partie des usagers en raison d'un découpage jugé inadapté. Les seuils actuels de consommation sont qualifiés de trop restrictifs par rapport aux besoins réels de la majorité des foyers sénégalais, ce qui neutralise l'impact social des subventions publiques.



Afin de corriger ces distorsions, « Noo Lank » formule des propositions concrètes de réforme de la grille tarifaire. Le collectif réclame un élargissement de la première tranche jusqu'à 250 kWh (contre 150 kWh actuellement) et le passage de la seconde tranche à 350 kWh. Selon Seydina Mouhamadou Malal Diallo, une telle révision permettrait de mettre la tarification en adéquation avec la réalité du quotidien et de rendre le soutien de l'État plus équitable et plus efficace.