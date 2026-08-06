Confrontée à des attaques russes quotidiennes, l'Ukraine ordonne des évacuations à Kramatorsk

L'évacuation à Kramatorsk concerne 525 enfants. Elle a été décrétée à un moment où la situation pour la population civile est devenue critique, car les bombardements sont quotidiens.



Mercredi 5 août, la ville a été attaquée à 31 reprises à coup de drone FPV, de bombes planantes notamment. Les bâtiments résidentiels sont visés dans ces frappes. Il n'y a donc plus aucune perspective de vie normale. Régulièrement, le gouverneur militaire de la région, Vadym Filashkin, ordonne de telles évacuations où l'enfant et son représentant légal sont évacués vers une région moins exposée. Il invoque une situation sécuritaire qui se détériore et ajoute qu'il est pour lui inacceptable de laisser des enfants sous la menace constante de frappes russes.



Cet ordre concerne les familles de plusieurs villages près de Kramatorsk, ainsi que des quartiers très touchés dans la ville. Les autorités évaluent à environ 115 000 le nombre d'habitants qui vivent toujours dans la partie libre de la région de Donetsk, la partie sous contrôle ukrainien. Parmi eux, on compte encore plus de 6 100 enfants.



L'armée ukrainienne continue, quant à elle, de riposter aux attaques de Moscou avec des drones. La Russie annonce avoir intercepté 605 drones ukrainiens dans la nuit du 5 au 6 août, au-dessus d'une vingtaine de régions russes et au-dessus de la Crimée annexée.

