Football: L’IFAB adopte la proposition des 5 remplacements

L’Association de l’Union Internationale de Football (IFAB) a annoncé, vendredi, qu’elle a voté en faveur de la proposition faite par la FIFA, l’instance mondiale du football.



La FIFA avait proposé, le 27 avril, que les équipes aient la possibilité d’effectuer 5 changements de joueurs dans un seul match, afin de préserver les joueurs qui devront disputer un calendrier très chargé après la trêve imposée aux championnats de football en raison de l’épidémie de coronavirus Covid-19. Le but étant donc de minimiser la surcharge et le risque de blessures.



Actuellement, chaque équipe peut remplacer 3 joueurs lors d’une rencontre classique de 90 minutes. Avec cette nouvelle règle temporaire, si le match va aux prolongations, les équipes pourront faire un 6ème remplacement.



La proposition de la FIFA comporte donc l’idée de faire une partie des 5 changements à la mi-temps, afin de ne pas stopper le cours du jeu plus de 3 fois.



L’IFAB, qui a la responsabilité de dicter les règles du football, a donc opté en faveur de cette proposition. La nouvelle mesure pourra être prolongée si certaines compétitions qui ont été reportées se terminent en 2021. Par ailleurs, l’IFAB a annulé l’obligation de faire appel au système d’arbitrage par vidéo-assistance (VAR).