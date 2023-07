Football : Saliou Ciss intègre l'UNFP FC

Sans club depuis son départ de Nancy, Saliou Ciss va pouvoir se relancer grâce à (Union Nationale des Footballeurs Professionnels).



À 34 ans, l'international sénégalais a rejoint l'UNFP, qui organise chaque été des stages pour les agents libres, leur permettant d'améliorer leur condition physique en attendant de trouver un club. Encore mieux cette année, il est prévu de jouer des matches amicaux contre des équipes amateurs, l'équipe nationale ou des équipes de Ligue 1 afin que les recruteurs puissent donner une "seconde chance" à ces joueurs sans emploi.



" Bienvenue à Saliou Ciss, latéral gauche et international sénégalais, qui vient de débuter sa préparation avec l’UNFP Football Club ce dimanche » a publié l’UNFP sur les réseaux sociaux ce dimanche.



L'ailier gauche a été remarquable lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 mais a depuis perdu son chemin. Après avoir quitté Nancy à l'issue de la saison 2021-2022, le champion d'Afrique n'a plus jamais retrouvé de club. Cela a également nui à sa sélection, car il n'a pas été choisi par Aliou Cissé pour la Coupe du monde 2022 et la dernière réunion des "Lions".



Grâce à l'UNFP FC, le champion d'Afrique pourra peut-être retrouver ses formes.