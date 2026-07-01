Belgique–Sénégal (Mondial 2026) : Pape Thiaw confirme le forfait d’Edouard Mendy

Le gardien Edouard Mendy ne disputera pas le seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Belgique, prévu ce mercredi à Seattle (20h00 GMT). L’information a été confirmée ce mardi en conférence de presse par le sélectionneur des « Lions », Pape Thiaw.



« Edouard Mendy était retourné dans son club parce qu’ils avaient besoin de constater sa blessure. Il va nous rejoindre ce soir (mardi). Il sera avec le groupe pour le match contre la Belgique, même s’il ne sera pas apte », a indiqué Pape Thiaw.



Le sélectionneur a toutefois affiché son optimisme quant à un éventuel retour du gardien en cas de qualification du Sénégal pour le tour suivant.



« On a envie de le revoir. Il faut donc aller chercher la victoire pour espérer qu’il soit à nouveau disponible pour la suite de la compétition », a-t-il ajouté.



Le Sénégal devra ainsi se passer de son gardien titulaire pour ce rendez-vous décisif face aux Diables rouges.