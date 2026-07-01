Pape Thiaw répond aux critiques : « Je n’ai pas changé »

Critiqué pour sa gestion de l’équipe nationale lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a répondu aux commentaires dans une vidéo diffusée par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le technicien sénégalais assure n’avoir rien changé dans sa manière de travailler et affirme continuer à prendre les décisions qu’il juge les meilleures pour l’équipe.



« Je suis exactement la même personne. J’écoute, j’analyse et je prends les décisions qui me semblent les meilleures pour l’équipe. Je n’ai pas changé. Je peux commettre des erreurs, comme tout le monde, mais l’essentiel est d’en tirer des leçons et de continuer à avancer sereinement », a-t-il déclaré.



Interrogé sur sa relation avec les cadres des “Lions”, Pape Thiaw a insisté sur la proximité qu’il entretient avec l’ensemble de son groupe.



« J’ai une relation particulière avec tous mes joueurs. Je suis très proche d’eux. Chacun a sa manière de manager, et j’ai la mienne, qui me convient très bien. Nous avons obtenu des résultats grâce à cela, donc je ne vais pas changer ce qui nous a permis de réussir », a-t-il expliqué.



Le Sénégal affrontera la Belgique ce mercredi à Seattle (20h00 GMT) en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, avec l’objectif de poursuivre son aventure dans la compétition.