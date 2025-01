Football : la Mauritanie tient enfin son nouveau sélectionneur

Près de trois mois après l'échec de la qualification pour la CAN 2025 et le limogeage d'Amir Abdou, la Mauritanie a officiellement annoncé l'identité de son nouveau sélectionneur jeudi soir.

Jeudi, la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) tenait son Conseil, “consacré à l’examen de la situation générale des équipes nationales” alors que la sélection A' s'est récemment qualifiée pour le CHAN et que la sélection A reprendra les qualifications à la Coupe du monde 2026 en mars. C'est au vu de ces échéances que l'instance a jugé le timing opportun pour annoncer le successeur d'Amir Abdou.

Sans surprise, Aritz López Garai a été nommé sélectionneur des Mourabitounes. L'Espagnol occupait déjà la tête de la sélection A' depuis novembre et il a réussi à la qualifier pour le CHAN en éliminant le Mali (1-0, 0-0). Cette performance lui ouvre donc les portes de la sélection A, comme cela semblait être le plan depuis le début.