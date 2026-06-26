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Football : le Président Bassirou Diomaye Faye salue le « beau succès » des Lions de la Téranga



Football : le Président Bassirou Diomaye Faye salue le « beau succès » des Lions de la Téranga
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la victoire de l'équipe nationale de football du Sénégal ce vendredi soir, qualifiant la rencontre de « beau succès ». Dans un message de félicitations, le Chef de l'État a souligné que cette performance témoigne de la résilience de la sélection nationale.
 
Selon le Président Faye, « cette victoire dit beaucoup de la valeur de ce groupe et de sa capacité à se relever », saluant ainsi la force de caractère et l'état d'esprit des joueurs face aux derniers défis. Le Chef de l'État a conclu son intervention en réaffirmant son soutien total à l'équipe avec un vibrant « Allez les Lions ! ».



Vendredi 26 Juin 2026 - 23:42


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