Football : le Président Bassirou Diomaye Faye salue le « beau succès » des Lions de la Téranga

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la victoire de l'équipe nationale de football du Sénégal ce vendredi soir, qualifiant la rencontre de « beau succès ». Dans un message de félicitations, le Chef de l'État a souligné que cette performance témoigne de la résilience de la sélection nationale.



Selon le Président Faye, « cette victoire dit beaucoup de la valeur de ce groupe et de sa capacité à se relever », saluant ainsi la force de caractère et l'état d'esprit des joueurs face aux derniers défis. Le Chef de l'État a conclu son intervention en réaffirmant son soutien total à l'équipe avec un vibrant « Allez les Lions ! ».