Football : le sélectionneur de la République tchèque Miroslav Koubek quitte son poste après le fiasco du Mondial 2026

Le sélectionneur de la République tchèque, Miroslav Koubek, a quitté ses fonctions d'un commun accord avec ses dirigeants suite à l'élimination prématurée de l'équipe lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. La formation tchèque a terminé à la dernière place du groupe A avec un bilan décevant de deux défaites et un match nul.



Selon un communiqué publié par la Fédération tchèque de football sur le réseau social X, l'instance a officialisé cette séparation tout en exprimant sa gratitude envers le technicien de 74 ans : « Miroslav Koubek quitte son poste d'entraîneur principal de l'équipe nationale tchèque d'un commun accord avec la Fédération tchèque de football. Merci de nous avoir permis de retrouver la Coupe du monde après vingt ans d'absence. »



Nommé en décembre 2025, Koubek s'en va après seulement six rencontres sur le banc, mais avec le mérite d'avoir qualifié le pays pour son premier Mondial depuis 2006. Ce départ s'ajoute à celui de l'attaquant et capitaine emblématique Patrik Schick, qui a récemment annoncé sa retraite internationale, plongeant la Nároďák dans une période de reconstruction totale.