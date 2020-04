Force Covid-19: au lieu de 250 millions, la Sococim n'a donné que 5 millions à la ville de Rufisque

L'« œil » du mardi sur les misères allouées par la Sococim au département de Rufisque-Bargny a explosé les ventes dujournal Le Témoin dans la vieille ville. Seulement voilà, nos confrères avaient même présenté la Sococim comme plus généreuse qu’elle n’a été en réalité pour sa ville d’implantation puisque, au lieu de 250 millions de francs, elle n’a donné que…cinq millions de francs.



Des Rufisquois ont câblé le journal pour dire que les 250 millions représentent la contribution de Sococim sur le plan national. Pour Rufisque, la 1ère cimenterie du pays n’a envoyé au préfet Serigne Babacar Kane qui dirige le comité départemental de riposte que la très, très modique somme de… 5 millions de frs. Elle a quand même cru devoir distribuer 30 tonnes de riz, du sucre, 100 caisses de produits d’hygiène et 100 autres d’eau de Javel. Et d’ailleurs, à Bargny, on parle de retourner la misérable aide à la cimenterie.