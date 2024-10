Formation des candidates aux élections : vers un leadership féminin renforcé grâce au soutien de l'USAID et du NDI

Le Sénégal continue de renforcer le rôle des femmes dans la sphère politique grâce à l’organisation d’un atelier de formation pour les candidates aux élections législatives prévues le 17 novembre 2024. Cette initiative, portée par le Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF), en partenariat avec le National Democratic Institute (NDI) et financée par l'USAID, a pour objectif d'équiper les femmes candidates aux élections législatives à mener des campagnes efficaces.





Lors de son intervention, Alain Ayadokoun, directeur résident sénior du NDI, a souligné l’engagement de son organisation à promouvoir le leadership politique des femmes au Sénégal. Il a rappelé que « ce soutien n’est pas nouveau : depuis les années 2000, l'USAID et le NDI collaborent avec des partenaires locaux pour soutenir les femmes candidates aux élections. Avec plus de 1 281 femmes élues dans les collectivités locales à l’époque, nous avions atteint un taux de 81 % de représentativité féminine », a-t-il précisé. Il a ajouté que « cet atelier répond aux recommandations faites lors d’évaluations récentes pour préparer les femmes à une campagne compétitive. »





L'atelier s’inscrit dans la continuité des efforts visant à atteindre l’égalité homme-femme en politique, notamment suite à la loi sur la parité de 2010. « L’objectif est que, lors de ces élections, le pourcentage de femmes élues dépasse celui de la 14e législature », a-t-il affirmé.



Elie Groener, directeur du Bureau démocratie, droits humains, gouvernance et consolidation de la paix de l’USAID, a pour sa part insisté sur l’importance d’un environnement favorable pour les femmes en politique. Il a déclaré que le programme Ñetti Elections, lancé en 2021, soutient des initiatives pour renforcer les instances électorales et favoriser une représentation inclusive. « Les femmes demeurent sous-représentées dans les instances de décision, et les obstacles auxquels elles font face nécessitent une attention soutenue », a-t-il expliqué, soulignant l'importance de promouvoir une démocratie fondée sur le dialogue et la protection des droits.





Les défis pour les femmes en politique sont multiples. Comme l’a noté Seynabou Gueye Mbaye, présidente du COSEF, les candidates doivent surmonter des obstacles tels que la violence électorale, le manque de visibilité médiatique et les contraintes financières. « Il faut que les femmes sachent bien communiquer pour faire entendre leurs messages », a-t-elle souligné. L’atelier vise à fournir des stratégies pratiques pour répondre à ces défis et renforcer la présence féminine au sein de l’hémicycle.





Il marque une étape importante vers des élections plus inclusives. « Travaillons ensemble pour rendre les prochaines législatives plus inclusives que jamais, offrant ainsi un exemple puissant pour le Sénégal et la région », a conclu Elie Groener.



NDI a mis à la disposition des femmes candidates un guide pour mieux les outiller sur les réalités et les contextes locaux. C’est un manuel de 21 pages qui comprend les 3 chapitres.