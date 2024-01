Formation et insertion des jeunes : Maodo Malick Mbaye, directeur de l'Anamo tire un bilan satisfaisant

L'agence nationale de la Maison de l'outil (Anamo), a fait part d'un bilan satisfaisant. D'après son directeur général, Maodo Malick Mbaye, le bilan de sa structure reste positif. A la tête de cette institution étatique depuis 12 ans, Monsieur Mbaye reste optimiste quand à la suite à donner à la formation des jeunes. L'Anamo organise souvent des sessions de formation pour les jeunes. " Chaque fois que l'Etat du Sénégal a mis 167 000 francs Cfa à la disposition de l'Anamo, nous avons formé et accompagné un Sénégalais", a informé Monsieur Mbaye. D'après lui, l'Anamo a formé au total 16 000 jeunes et femmes dans différents corps de métier.



Côté bilan, ajoute Monsieur Mbaye, l'Anamo a, " accompagné pratiquement plus de 8 000 jeunes à l'insertion et nous sommes en train de développer la validation des acquis de l'expérience". Selon toujours, Maodo Malick Mbaye sa structure a débuté par deux maisons de l'outil quand il prenait ses fonctions en 2012. L'Anamo qui n'existait que deux maisons "est aujourd'hui à une quinzaine de maisons de l'outil qui ont été réhabilitées et sont fonctionnelles", a rappelé Maodo Malick Mbaye.