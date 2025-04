Formation, réforme et attractivité : le triptyque présidentiel pour un marché du travail rénové

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a profité de la tribune de la quatrième Conférence sociale, ouverte ce jeudi au Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD), pour réaffirmer son engagement ferme en faveur de l’emploi et de l’employabilité des jeunes. Devant un parterre d’acteurs gouvernementaux, syndicaux et patronaux, il a décliné une série de mesures destinées à faire de cette problématique l’un des piliers de son quinquennat.



« La problématique de l’emploi des jeunes est une de mes priorités. Des mesures importantes ont été prises à cet effet », a martelé le chef de l’État, précisant que cette question est régulièrement à l’ordre du jour du Conseil des ministres. Il a souligné qu’il a instruit le Premier ministre de coordonner l’élaboration d’une nouvelle politique de promotion de l’emploi et de l’employabilité. Ce travail s’inscrit dans un chantier plus large de finalisation d’un nouveau pacte de « stabilité sociale », pierre angulaire de l’attractivité du Sénégal et levier pour relancer le secteur privé.



Parmi les initiatives annoncées figure « l’insertion de 3 500 jeunes dès cette année, ainsi que des réformes majeures portant sur le Code du travail et le régime de sécurité sociale. » L’objectif est d’offrir une meilleure protection, y compris aux acteurs du secteur informel. Le président Faye a également mis en lumière la dimension systémique de son approche, reposant notamment sur la formation professionnelle et technique. Il a cité le programme d’apprentissage de masse, le projet d’autonomisation des femmes, l’initiative Daara Atelier pour la formation des talibés, et l’intégration systématique des modules sur l’entrepreneuriat dans les filières professionnelles.



La stratégie inclut également « l’installation de centres d’incubation au sein des établissements de formation et le renforcement de mécanismes innovants d’insertion tels que les masterclass, les caravanes de l’insertion et la création d’une plateforme nationale d’insertion professionnelle. » Toutes ces actions s’inscrivent dans ce que le président a qualifié de « grande offensive pour la formation professionnelle. »



Conscient que ces réformes ne peuvent aboutir que dans un environnement apaisé, le président de la République a évoqué l’importance cruciale du dialogue social. « Le défi ne peut être relevé que dans un climat social apaisé », a-t-il insisté, appelant à un dialogue permanent entre le gouvernement, les organisations d’employeurs, les syndicats de travailleurs et la société civile.



Selon Bassirou Diomaye Faye, « un climat social serein contribue à la productivité, à la compétitivité des entreprises et à la cohésion nationale. » Il a rappelé que « le Sénégal a souscrit aux principaux instruments juridiques internationaux consacrant le dialogue social et que ce dernier est inscrit dans la Constitution, le Code du travail, ainsi que dans les institutions telles que le Haut Conseil du dialogue social. »



Pour conclure, le président Diomaye Faye a exhorté tous les acteurs du monde du travail à se mobiliser autour de cette cause nationale. « Soyez assurés que l’État sera à vos côtés pour consolider les cadres de concertation dynamique », a-t-il lancé, positionnant ainsi la Conférence sociale comme un jalon stratégique vers un Sénégal « souverain, juste et prospère ».