Formation-santé : les étudiants de Saint-Louis dénoncent le favoritisme en faveur de l’Endss

Les étudiants de l’école de formation en Santé de ‘’Gualaine’’ sont sortis lundi dans la rue pour manifester leur mécontentement. Pour cause ils se disent victimes de favoritisme et de manque de considération par rapport aux étudiants de l’Ecole nationale de développement de la santé sociale, (ENDSS), qui bénéficient de beaucoup plus d’avantages contrairement à eux. Face à cette situation, ils ont décrété une grève totale 48 heures et menacent de passer à la vitesse supérieure, si toutefois leur ministère de tutelle ne réagit pas.



«Aujourd’hui, nous sommes victime d’une injustice, d’une discrimination et du favoritisme. L’Etat a accordé à l’ENDS le privilège de faire sa certification au niveau interne en y excluant les autres qui doivent concourir avec les privées », a déclaré la porte-parole du jour Mame Maty Ndiaye.



Mme Ndiaye reste convaincue que cette injustice et cette inégalité ne va pas faire long feu. «Nous sommes un établissement public. Nous faisons le même concours d’entrée. En quoi devons-nous subir cette injustice?», s''est-elle dit.



Par ailleurs, ces étudiantes interpellent le ministre de la Santé et de l’Action sociale, avant de souligner qu’aujourd’hui tous les centres de formation de Santé sont en mouvement.