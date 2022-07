Forte hausse des cas de covid-19: 53 nouvelles infections rapportées ce mercredi

Alors qu'on comptait une vingtaine de cas dans la semaine qui a précédé la fête de Tabaski (Eid El Kebir), ce mercredi après cette période de grand rassemblent et déplacements massifs des populations à l'intérieur du pays, les nouvelles infections liées à la maladie au coronavirus dépassent la cinquantaine au Sénégal.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rapporte ce jour 53 cas de covid-19, sur les 808 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,55%



Ces nouvelles contaminations sont toutes issues de la transmission communautaire dont 46 dans le département de Dakar, 02 cas dans le département de Pikine, 01 cas dans le département de Keur Massar, 03 cas à Thiès (Mbour), 01 cas à Kaffrine.



Le document émanant du ministère de la Santé et de l’Action sociale souligne que 23 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ce mercredi.



Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation.



Aucun cas de décès n'a été enregistré ce mardi 12 juillet 2022:



A ce jour, 86 594 cas ont été déclarés positifs dont 84517 guéris, 1958 décédés, et donc 108 patients sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 493 952.