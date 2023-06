Fortes tensions au Sénégal : Suspension des matchs L1 et L2 de ce week-end

Les matchs de L1 et L2 qui étaient prévus le samedi 03, dimanche 04 et le lundi 05 juin ont été reportés à une date ultérieure. Le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football a donné l’information ce vendredi à travers un communiqué. Avec comme justificatif la situation politique que traverse le pays.



« En raison des risques d’insuffisance de service d’ordre pour couvrir nos compétitions et des éventuelles difficultés de déplacement de nos équipes, liées à la situation politique du moment, les matchs de la L1 L2 programmés le samedi 03, dimanche 04 et le lundi 05 Juin sont reporters à une date ultérieure », informe le communiqué.



La capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements suite à la condamnation de Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle de Dakar. Suite à cette décision qui pourrait rendre Sonko inéligible pour la présidentielle 2024, les jeunes ont violemment manifesté leur mécontentement.