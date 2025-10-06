Réseau social
Forum Invest in Sénégal : Ousmane Sonko accueille le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine



Le Premier ministre Ousmane Sonko a accueilli ce lundi à Dakar son homologue du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, en visite officielle au Sénégal. Le chef du gouvernement nigérien prendra part au Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal 2025), qui se tiendra les 7 et 8 octobre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.
 
Le Forum Invest in Sénégal constitue l’un des rendez-vous phares du calendrier économique africain. L’édition 2025, placée sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, rassemblera des chefs d’État, des investisseurs internationaux et des acteurs du secteur privé autour d’un objectif : positionner le Sénégal comme un hub attractif pour les investissements productifs et durables en Afrique de l’Ouest.
 
