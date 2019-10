Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique: Le Japon contribue à hauteur de 580 millions FCFA

Le Japon a contribué à hauteur de 580 millions F CFA à l’organisation de la 6e édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévu du 18 au 19 novembre, a annoncé l’Agence presse sénégalaise, citant une source diplomatique japonaise.



Le Japon « a contribué au financement de l’organisation du Forum à hauteur d’un montant total de deux milliards cinq cent soixante-sept millions (2.567.000.000) de francs CFA, en utilisant le fonds de contrepartie de l’Assistance alimentaire du Japon », peut-on lire dans un communiqué de la représentation diplomatique nippone.



Le 6e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu au Centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CCIAD), va porter sur le thème : "Paix et Sécurité en Afrique – les défis actuels du multilatéralisme".



"La paix et la sécurité en Afrique sont au cœur des préoccupations et l’un des trois piliers de la TICAD (Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique) dont la septième édition, à laquelle a participé le Président Macky Sall, s’est tenue à Yokohama au Japon du 28 au 30 août 2019", selon le document.



Ces dernières années, le continent africain fait face aux défis du terrorisme et de l’extrémisme violent. Le Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique constitue une plateforme importante pour une réflexion sur les réponses à apporter pour relever ces défis sécuritaires.



Le Japon espère ainsi que la sixième édition du Forum "apportera des idées novatrices et pertinentes pour relever les défis", indique la même source.