Forum de la jeunesse africaine 2023 : Gorée Institute choisit le Burkina Faso pour mieux positionner les jeunes dans les politiques de gouvernance et de prévention des crises au Sahel

La capitale burkinabè est à l’honneur pour abriter deux activités d’envergure du Gorée Institute de ce mois d’octobre. Il s’agit de la deuxième étape du Gorée Institute Youth Leadership Academy (GYLA) déroulé depuis le mois d’avril et sanctionné par une formation en résidentiel à Dakar et le traditionnel Forum régional de la Jeunesse africaine sur le thème « Mieux positionner les jeunes dans les politiques de gouvernance et de prévention des crises au Sahel ». Ce sera du 18 au 20 octobre à Ouagadougou (Burkina Faso).



Toujours dans la dynamique d’offrir aux jeunes un cadre de dialogue, d’apprentissage, d’échanges d’expériences et de meilleures pratiques en vue d’améliorer qualitativement leur engagement pour la paix et la stabilité politique dans la région du Sahel, le Gorée Institute porte son choix sur le Burkina Faso pour organiser deux activités phares dédiées à la jeunesse africaine : deuxième phase GYLA 2023 et IVe édition Forum régional de la Jeunesse.



En effet, pour ce qui est du GYLA qui renforce les capacités des jeunes femmes et hommes leaders à jouer un rôle actif dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et le processus de prise de décision politique aux niveaux national et régional, la première étape qui a démarré depuis six mois avec des MOOC en ligne et une formation en résidence d’une semaine sur l’île de Gorée (du 18 au 23 septembre 2023) sur diverses thématiques, complétée par des visites de terrain encadrées dans des institutions clés. Cela sous la supervision des mentors pays et du staff de l’Institut. Ainsi, la deuxième phase se fera sous le format d’un atelier de synthèse qui permettra aux jeunes bénéficiaires du GYLA 2023 de montrer comment ils vont fertiliser les connaissances, les compétences et l’expérience acquises dans le cadre de ce programme de mentorat.



Quant au Forum régional de la Jeunesse dont l’organisation annuelle est devenue est culture institutionnelle pour Gorin, il se tiendra les 19 et 20 octobre 2023 en présence de plus d’une centaine de jeunes praticiens représentant des organisations de la société civile, des partis politiques, des organisations internationales et des institutions gouvernementales du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal afin de leur permettre de partager leurs idées et expériences, de s’inspirer les uns des autres sur la façon de prendre en charge leur avenir et de repenser la façon de s’engager dans la consolidation de la paix, l’engagement civique et la prise de décision politique favorisant la stabilité politique au Sahel.



L’édition 2023 verra la participation du ministre burkinabè des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, parrain du Forum, du ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, du Conseil national de la Jeunesse, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, de Diakonia. et de l’ALT du Burkina Faso. Par ailleurs, les présentations thématiques mettront l’accent sur des suggestions et des recommandations inspirantes pour motiver les jeunes et influencer le changement à travers des motivations politiques.