Forum mondial de Bakou Macky Sall porte la voix du multilatéralisme

L’ancien président sénégalais Macky Sall a participé, ce jeudi 12 mars 2026 en Azerbaïdjan, à l'ouverture du 13ᵉ Forum mondial de Bakou. Au cœur des échanges, « la crise de la gouvernance mondiale et la nécessité urgente de repenser la coopération internationale. »



Invité par le gouvernement azerbaïdjanais, Macky Sall a pris une part active aux travaux de cette rencontre internationale qui se tient du 12 au 14 mars sous le thème : « Combler les divisions dans un monde en transition ». Le candidat déclaré au poste de secrétaire général de l’ONU a notamment contribué au panel de haut niveau consacré au multilatéralisme en crise, réaffirmant son rôle d'acteur clé sur l'échiquier diplomatique mondial.





Pour l’ancien chef de l’État, le thème de cette année résonne avec une actualité marquée par des crises systémiques et des transformations géopolitiques majeures. Dans un message sur X, il a souligné la complexité de l’ordre international actuel, plaidant pour une réforme des mécanismes de coopération afin de mieux répondre aux défis de sécurité, de paix et de développement.



Cette participation au Forum de Bakou renforce la stature internationale de Macky Sall alors qu'il brigue la succession d'António Guterres. Cette plateforme, qui réunit chaque année des décideurs et des experts mondiaux, lui offre une tribune privilégiée pour exposer sa vision d'une gouvernance mondiale plus inclusive, tout en consolidant ses soutiens auprès de divers États membres.

