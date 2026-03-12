Sénégal : Près d’une entreprise sur deux fait faillite avant 5 ans

Le manque de financement et l'impact de la pandémie de COVID-19 sont les principaux obstacles à la pérennité des entreprises sénégalaises. Selon la dernière enquête de l'ANSD (ENDES 2026), si la création reste dynamique, le taux de survie chute à 53,8 % après cinq ans d'existence.



L'Enquête Nationale sur la Démographie des Entreprises du Sénégal (ENDES), couvrant la période 2018-2024, révèle une fragilité structurelle du tissu économique. Bien que 86,6 % des unités franchissent la première année, près de la moitié des entreprises ferment leurs portes avant d'atteindre leur cinquième année. Curieusement, les sociétés (personnes morales) se montrent plus vulnérables avec un taux de survie à 5 ans de 47,3 %, contre 55,1 % pour les entrepreneurs individuels.



Les causes de fermeture : Le financement en première ligne

Le rapport identifie des facteurs de blocage majeurs. Le déficit d'accès au financement est la première cause de cessation d'activité, citée dans 32,5 % des cas. La crise sanitaire de la COVID-19 a également laissé des traces profondes, étant responsable de 27,1 % des fermetures sur la période étudiée. Les dissolutions volontaires, fusions ou absorptions restent, quant à elles, marginales.



Profil de création et réalités économiques

Le paysage entrepreneurial sénégalais est dominé par la création ex nihilo (partir de zéro), qui concerne 96,4 % des entreprises. L'étude de l'ANSD souligne également un fossé économique important selon le statut juridique : le chiffre d'affaires médian au démarrage est de 5 002 500 FCFA pour les personnes morales, soit près de quatre fois celui des entrepreneurs individuels, qui plafonne à 1 357 550 FCFA.



Ces données de l'ENDES 2026 offrent une base de travail cruciale pour les politiques publiques. Elles suggèrent que l'enjeu ne réside plus seulement dans l'incitation à la création, mais dans l'accompagnement post-création et l'amélioration des mécanismes de financement pour sécuriser le cycle de vie des jeunes pousses sénégalaises.

