Sénégal: Mélenchon dénonce «une loi civile absurde» après un durcissement des sanctions contre l’homosexualité

Dans la soirée du mercredi 11 mars, le Parlement sénégalais a durci les sanctions contre l’homosexualité, un «acte contre nature» dans le pays. Alors qu’il est considéré comme un allié des nouvelles autorités sénégalaises, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI, gauche) a dénoncé «une loi civile absurde», dans un post sur X (anciennement Twitter).



«Sénégal. Être ami, c’est se parler avec respect, en toute franchise. La condamnation de l’homosexualité dans une loi civile est absurde. Elle n'ôte rien au péché aux yeux des croyants. Elle ne fait qu'ajouter la persécution et l'hypocrisie. La liberté de disposer de soi est un droit humain fondamental», a écrit Jean-Luc Mélenchon, connu comme un promoteur des droits de la communauté LGBT.



Pour rappel, en avril 2024, juste après l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye, le fondateur de LFI avait été reçu en grande pompe à Dakar par Ousmane Sonko, président de Pastef (pouvoir). Des députés de l’opposition sénégalaise, comme Abdou Mbow (APR), ont même utilisé cet argument pour justifier leur refus de voter la loi, hier. «Ce gouvernement a l’agenda LGBT dans la poche», avait fustigé le parlementaire, tout en déplorant l’accueil qui avait été réservé au politicien français.