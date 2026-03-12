Guerre au Moyen-Orient: le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei appelle à maintenir fermé le détroit d’Ormuz

Dans son premier message depuis son élection au rôle de guide suprême iranien, Mojtaba ⁠Khamenei a déclaré , que « le blocage ​du détroit d'Ormuz doit certainement continuer à être utilisé ​comme levier contre » Israël et les États-Unis, dans un message lu à la télévision d'État jeudi 12 mars. Au 13ème jour de la guerre, les frappes se multiplient dans les différentes villes du Moyen-Orient, dont Jérusalem, Dubaï et Téhéran. Face au risque d'une envolée des prix du pétrole provoquée par le conflit, l'Agence internationale de l'énergie a décidé de débloquer 400 millions de barils dans ses réserves stratégiques, ce qui n'a pas empêché pour l'instant le baril de pétrole de repasser au-dessus des 100 dollars.



► Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré le 11 mars que l'offensive menée conjointement par Israël et les États-Unis contre l'Iran depuis le 28 février se poursuivrait « sans limite de temps ». La capitale libanaise a de nouveau été frappée jeudi. Les autorités du Liban ont fait état jeudi de sept morts dans une frappe israélienne sur le front de mer à Beyrouth, une nouvelle attaque au cœur de la capitale. Le Liban enregistre plus de 816 000 déplacés et plus de 630 morts depuis début mars.



► Au moins trois navires ont été frappés mercredi à proximité du détroit d'Ormuz, qui s'impose comme l'enjeu stratégique majeur de la guerre au Moyen-Orient en faisant peser le risque de perturbations majeures de l'économie mondiale.



► Depuis son déclenchement le 28 février, le conflit opposant l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre a poussé quelque 3,2 millions à se déplacer à l'intérieur de l'Iran, a rapporté jeudi 12 mars le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).



► Le baril de pétrole est repassé jeudi 12 mars au-dessus des 100 dollars. Le baril de Brent a atteint 100,50 dollars, malgré les tentatives de l'Agence internationale de l'énergie mercredi 11 mars 2026 de calmer la tension sur le marché en annonçant un déblocage de 400 millions de barils issus de réserves stratégiques dans les prochains jours. L'administration Trump a aussi fait savoir qu'elle allait débloquer 172 millions de barils.