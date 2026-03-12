Scandale de mœurs : Trois présentatrices télé imliquées?

L'enquête sur l'affaire de moeurs initialement centrée sur des soupçons d'homosexualité masculine, prend une tournure inattendue. Selon les révélations du journaliste Pape Ndiaye, les autorités pistent désormais un réseau de lesbianisme impliquant des figures médiatiques célèbres.



Parmi les suspectes identifiées, le journaliste évoque la présence de trois présentatrices de télévision très connues. Les services d'enquête seraient actuellement engagés dans un travail de recoupement de preuves et de collecte d'éléments matériels. L'objectif est de consolider le dossier avant de procéder à des interpellations.



Selon les sources citées, la police aurait déjà rassemblé des indices sérieux qui pourraient conduire à des arrestations dans les prochains jours. Si ces faits se confirment, cette affaire pourrait ébranler le paysage médiatique sénégalais, compte tenu de la notoriété des profils cités.

