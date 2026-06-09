Fouilles des Lions aux États-Unis : Horizon Sans Frontières crie à l'affront et demande la convocation de l'ambassadeur américain

L'organisation internationale de défense des migrants, Horizon Sans Frontières (HSF), a exprimé sa vive indignation après les informations faisant état de fouilles intrusives subies par les membres de l'équipe nationale de football du Sénégal à leur arrivée aux États-Unis pour une compétition internationale. Tout en reconnaissant la souveraineté sécuritaire de chaque État, HSF juge ces pratiques disproportionnées et dégradantes envers des représentants officiels.







Pour la structure dirigée par Boubacar Sèye, cet incident dépasse le cadre strictement sportif. Considérant les Lions de la Teranga comme des ambassadeurs portant la fierté de tout un peuple, l'organisation estime que ce traitement affecte directement l'image de la nation. Face à cette situation, elle demande instamment aux autorités sénégalaises de convoquer l'ambassadeur des États-Unis à Dakar afin d'obtenir des clarifications transparentes, une démarche qu'elle juge conforme à la défense de la dignité nationale sans pour autant menacer les relations bilatérales historiques.







Au-delà du cas spécifique des footballeurs, HSF saisit cette opportunité pour dénoncer une problématique plus globale liée aux contrôles excessifs et au profilage dont sont fréquemment victimes les voyageurs africains dans les espaces internationaux. L'organisation appelle à l'ouverture d'un dialogue international sincère sur la sécurité et le respect des droits fondamentaux, tout en exhortant l'État du Sénégal à faire toute la lumière sur cette affaire pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

