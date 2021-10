Foundiougne : la Douane saisit des médicaments d'une valeur de 165 millions de Fcfa

Les agents de la Brigade maritime des Douanes de Foundiougne, Subdivision de Fatick, région douanière du Centre, ont saisi des médicaments d’une contrevaleur de 165 millions. L’opération qui a abouti à cette prise s’est déroulée le lundi 18 octobre 2021 vers 3h 30 du matin dans les eaux territoriales sénégalaises.



Les trafiquants avaient dissimulé les médicaments dans une pirogue en provenance d’un pays frontalier du Sénégal. Pris en chasse par les douaniers, ils ont tenté de s’enfuir mais la détermination des agents a permis de saisir et de débarquer la marchandise à Djinack.



Les médicaments saisis sont composés d’antalgiques, d’antibiotiques et d’aphrodisiaques. Ils étaient conditionnés dans une centaine de cartons emballés dans des sacs en plastiques. L’écor et l’évaluation.



des marchandises ont été menés avec l’appui du Syndicat des pharmaciens du Sénégal.

Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et l’introduction en contrebande de médicaments contrefaisants et contribue à la préservation de la santé publique et à la protection du capital humain de notre pays contre les produits dangereux ou d’origine douteuse.