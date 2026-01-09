Fraîcheur nocturne ce 10 janvier : températures attendues sous les 17°C par endroits

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié ses prévisions à courte échéance, valables du 9 janvier 2025 à 00h00 au 10 janvier 2025 à 00h00.



Selon l’Anacim, au cours des prochaines 24 heures, un temps globalement nuageux sera observé dans les localités du nord du pays, entraînant par endroits des pluies faibles et intermittentes. Ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux. En revanche, à partir de demain, le temps deviendra globalement ensoleillé à partiellement nuageux sur la quasi-totalité du territoire.



L’agence annonce que la sensation de chaleur sera légèrement marquée à l’intérieur du pays, avec des températures journalières comprises entre 30 et 33°C. En revanche, dans les localités proches du littoral, la chaleur sera moins ressentie, avec des températures oscillant entre 20 et 25°C.



La fraicheur nocturne et matinale sera davantage marquée avec des minimas qui atteindront moins de 17°C par endroits.



Les visibilités seront globalement bonnes ; toutefois une légère suspension de particules de poussière sera notée au Nord.



Les vents dominants seront de secteur nord-est à est et d’intensité faible à modérée.