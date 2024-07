France : 1458 Sénégalais ont obtenu la nationalité française en 2023

Le rapport annuel du ministère français de l'Intérieur sur l'immigration, publié le 27 juin 2023, révèle des données intéressantes concernant l'acquisition de la nationalité française par les ressortissants sénégalais. Ils sont 1458 à obtenir la nationalité française en 2023. Les Sénégalais occupent, ainsi, la septième place du podium des nationalités étrangères naturalisées en 2023, derrière les Ivoiriens et devant les Camerounais.



L’accès à la nationalité française devient de plus en plus complexe, notamment avec la promulgation de la nouvelle loi sur l’immigration. En 2023, les naturalisations ont baissé de 15 % par rapport à l’année d’avant.



Dans ce classement, les Marocains occupent la première place avec 8017 naturalisations. Les Algériens occupent la deuxième place et obtiennent 6737 nationalités. Les Tunisiens (3841) arrivent en troisième position.