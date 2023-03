France : 6 photos originales de Serigne Touba achetées à 40 millions par un groupe de talibés

Six (6) photos originales de Cheikh Ahmadou Bamba, prises en 1918, lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel ont été vendues à 48000€, plus 12000€ de frais, soit un montant total de 60000€ (40 millions de francs CFA ». Les enchères ont eu lieu mercredi 8 mars 2023 à Lyon (France). Elles ont été achetées par le Collectif composé de disciples mourides (Dahiras, dignitaires religieux, chercheurs, professionnels, etc.). Ces derniers, à travers un communiqué, ont rendu public leurs acquisitions.



Le lot de six photos du fondateur du mouridisme ont été mises aux enchères en ligne au mois de mai 2020. Elles ont été prises le 11 mars 1918, le jour de la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel. La date limite pour enchérir était fixée le 8 mars 2023. Pour décourager les enchères fantaisistes, une caution importante qui s’élève à 5000 euros a été demandée.



Les photos proviennent de l’album personnel de Jean Geoffre, Architecte à Dakar (Sénégal), auteur des plans de la mosquée de Diourbel ainsi que de ceux de la Grande Poste de Dakar Figure majeure de L’Islam au Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ou Serigne Touba est le fondateur de la confrérie des Mouride, une voie unique du soufisme. Avant la découverte de cet ensemble, une seule et unique photographie du grand homme, père du Mouridisme était réputée connue, rapporte le communiqué.



Chaque photo montre un geste du guide religieux. « Exceptionnelle et rarissime suite de six (6) épreuves albuminées d’époque, montrant le Serigne Amadou Bamba, le 11 mars 1918, le jour de la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel, d’abord debout avec à ses coté Jean Geoffre, architecte de la première mosquée, puis posant la première pierre de la mosquée (3 épreuves), puis en marche et enfin en prière La première est légendée à l’encre dans la marge sous l’image : Le Serigne Amadou Bamba », lit-on sur le site Netlink en France.