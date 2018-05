France : AS Saint-Etienne est sur le point d’être cédé à un Américain pour environ 33 milliards

Comme annoncé ces derniers jours, le rachat de l'AS Saint-Etienne est en bonne voie. Et c'est bien un repreneur américain qui est sur le point de racheter le club forézien. Ce mardi, l'ASSE annonce des négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain PEAK6. L'ASSE précise que la réalisation de l'opération, estimée entre 40 M€ environ (26 millions 238 mille 315 F cfa) et 50 M€ (32 millions 797 mille 894 F cfa), «reste soumise à la consultation du comité d'entreprise et à la finalisation de la documentation juridique».



PEAK6 est actionnaire de l'AS Rome et Bournemouth



«PEAK6 Investments L.P. (PEAK6) annonce être entré en discussions exclusives avec Messieurs Bernard Caïazzo et Roland Romeyer en vue de l'acquisition de l'Association Sportive de Saint-Etienne, club emblématique du football français», peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel du club. L'identité de ce repreneur avait été dévoilée lundi soir par Le Progrès. Matt Hulsizer, créateur du fonds d'investissement Peak6 basé à Chicago, est déjà présent dans le monde du sport. Il dirige en effet le Wild du Minnesota, une franchise de hockey sur glace, et il est actionnaire minoritaire dans les clubs de foot de l'AS Rome (Italie), de Bournemouth (Angleterre) et de Dundalk FC (Irlande).

Jérôme de Bontin envisagé à la présidence

«Nous sommes extrêmement fiers de rentrer en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. L'AS St Etienne est l'un des plus grands clubs français avec une histoire prestigieuse et des valeurs fortes. Nous sommes impatients de contribuer à de nouveaux succès», indique Jérôme de Bontin. L'ancien président de l'AS Monaco (2008-2009) a mené les négociations et devrait être installé à la présidence de l'ASSE, indique le communiqué. Il succédera au duo Bernard Caïazzo-Roland Romeyer. «Nous avons été convaincus par leur grande connaissance du monde du sport, leur expérience du monde des affaires et leur rayonnement international, combinés à leur passion pour le football, expliquent Caïazzo et Romeyer. Cette nouvelle étape permettra de pérenniser l'excellence sportive du Club sans renier ses valeurs.»



Avec Maxifoot