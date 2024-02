France : Clément Turpin envoyé en Ligue 2

Considéré comme l’un des meilleurs arbitres français depuis plusieurs années maintenant, Clément Turpin officiera en Ligue 2 le week-end prochain. Selon Footmercato, il a été désigné pour diriger la rencontre entre Rodez et Bordeaux au stade Paul-Lignon, comptant pour la 27e journée. Si son arbitrage a été critiqué après OL-Nice il y a dix jours, cette rétrogradation n’a probablement rien à voir avec une quelconque sanction.



C’est surtout cette rencontre placée sous haute tension qui inquiète la ligue après les événements de la 38e journée de la saison dernière où le buteur ruthénois, Lucas Buades, avait été pris à partie par une partie des supporters sur la pelouse, et blessé.



Lors du match aller de cet exercice 2023/2024, Benoît Millot avait assuré la direction des opérations pour son unique rencontre de L2 de la saison. Il avait d’ailleurs eu à gérer pas mal de tensions avec les expulsions d’Alberth Elis et Lionel Mpasi dans les derniers instants. Turpin, nommé 3e meilleur arbitre du monde en 2022, est donc appelé à la rescousse.