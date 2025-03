France : L’Aïd el-Fitr 2025 célébré le dimanche 30 mars

La Grande Mosquée de Paris a annoncé, ce samedi 29 mars 2025, que l’Aïd al-Fitr sera célébré en France le dimanche 30 mars 2025. Cette décision a été prise à l’issue de la traditionnelle Nuit du Doute, durant laquelle la commission religieuse de la mosquée, en concertation avec plusieurs fédérations musulmanes nationales, a constaté la possibilité d’observer la nouvelle lune, marquant ainsi la fin du mois de Ramadan 1446/H.



Pour l’occasion, la Grande Mosquée de Paris organisera deux prières de l’Aïd al-Fitr afin d’accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. La première se tiendra à 8h00 et la seconde à 8h45. Il est également rappelé aux croyants que le passage à l’heure d’été aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche, avançant ainsi les horloges d’une heure.



Dans son communiqué, la Grande Mosquée de Paris invite les musulmans de France à prolonger l’esprit de piété, de bienveillance et de solidarité qui a animé leur mois de jeûne. Le recteur, Chems-eddine Hafiz, a adressé ses prières pour que le jeûne et les invocations de chacun soient exaucés, tout en souhaitant un Aïd Moubarak à l’ensemble des musulmans de France et du monde.