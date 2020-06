France: Les sports collectifs de nouveau autorisés, réouverture des stades au public à partir du 11 juillet

C'est un pas de plus vers le déconfinement en France. Le gouvernement a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi que la pratique des sports collectifs était de nouveau autorisée à partir de ce lundi, « avec des mesures de prévention adaptées » contre le Covid-19 précise néanmoins le texte.



En revanche, il est spécifié que la pratique des sports de combat reste interdite. « L'amélioration de la situation sanitaire permet en effet de lever certaines interdictions à condition que chacun maintienne une posture vigilante face à l'épidémie, a fortiori pendant la période estivale » précise le gouvernement.



Assouplissement en septembre ?

La seconde bonne nouvelle pour le monde du sport est la réouverture des stades à partir du 11 juillet, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Sont également concernés par cette mesure les hippodromes et les salles de spectacles.



Cependant, la jauge maximale autorisée sera de 5 000 personnes maximum. « Un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d'août », a expliqué Matignon.



Enfin, le gouvernement laisse entendre que, « sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements ».



L’Equipe