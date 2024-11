France : "Mamadou Moustapha Ba a été retrouvé à la morgue après plusieurs jours de recherches"

Des zones d’ombres planent sur les circonstances du décès de Mamadou Moustapha Ba survenu en France. L’Observateur révèle dans son édition de ce lundi, que le corps sans vie de l’ancien ministre des Finances et du Budget a été retrouvé à la morgue plusieurs jours après être sorti de son hôtel.



D’emblée, le journal s’interroge : « Pourquoi Moustapha Ba, qui devait prendre des cours à Londres, s’est-il soudainement retrouvé mort en France ? Selon une haute autorité judiciaire qui s’est confiée à L’Observateur, « même la date du décès (le 04 novembre 2024) reste à confirmer ».



La même source de poursuivre : « L’une des rares certitudes, c’est qu’il (Moustapha Ba) a été retrouvé à la morgue plusieurs jours après être sorti de son hôtel. Mais que s’est-il passé entre-temps ? Il a eu un malaise, certes. Où exactement et pourquoi ce malaise ? Qui l’a conduit à l’hôpital ? Était-il dans le coma, comme on le dit ? Toutes ces questions restent sans suspens et exigent des réponses, car Moustapha Ba n'était pas un homme ordinaire. Il n’y a rien de politique dans cette affaire », a souligné la source du journal.



Le canard d’informer que c’est après plusieurs appels et sms restés sans réponse que l’épouse de l’ancien ministre a décidé de se rendre en France pour s’enquérir de la situation de son mari qui, d’ordinaire, avait l’habitude de donner régulièrement de ses nouvelles à sa famille, surtout lorsqu’il était à l’étranger. C’était dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre dernier.



Mme Ba, accompagnée d’un proche de la famille, s'est directement rendue à l’hôtel où logeait le dernier ministre des Finances de Macky Sall. Seuls les bagages étaient sur les lieux et aucune trace de Moustapha Ba.



Après plusieurs jours d’inquiétude et d’angoisse, la famille se lance dans les recherches. Celles-ci aboutiront tragiquement à la découverte du corps sans vie de Moustapha Ba à la morgue après une hospitalisation dans une structure de soin parisienne.



Le journal de souligner que c’est son épouse qui a procédé à l’identification du corps de son mari, rapporte le journal.



Après le renvoi de l'inhumation et de la levée du corps à une date ultérieure suite à l'autopsie qui a révélé des indices laissant penser que la mort de l'officiel ne serait pas d'origine "naturelle", le procureur de la République a confié l'enquête à la Division des investigations criminelles.