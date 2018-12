France: «acte V» des «gilets jaunes», la grande question de la mobilisation

On risque également de voir beaucoup d'interpellations en amont de la manifestation comme il y a sept jours. il y en avait eu plus de 1 000 dans la capitale le 8 décembre. Ces interpellations ont fait polémique. Car elles ont pu parfois être jugées « préventives », pour le simple port d'un casque ou de lunettes de protection. Si elles avaient - certes - permis de contenir les violences, certains y ont vu un moyen déguisé de restreindre le droit de manifester.

On ne sait pas si les « gilets jaunes » seront nombreux à défiler autour de la place de l'Etoile ce samedi 15 décembre. Les forces de l'ordre seront quant à elles en tout cas là en nombre: 8 000 personnes seront mobilisées parmi lesquelles ce qu'on appelle les forces lourdes, comme les CRS ou la gendarmerie mobile. Les 14 blindés de la gendarmerie qui avait exceptionnellement été déployés la semaine dernière feront d'ailleurs leur retour sur le pavé parisien. Il y aura également des éléments plus réactifs, issus de la police, et notamment de la BAC, la brigade anticriminalité.Limiter les scènes de pillageL'objectif pour le préfet de police est de limiter la présence des manifestants les plus violents et les scènes de pillage. Sur ce point précis, Michel Delpuech estime que ses équipes peuvent faire mieux que samedi dernier. Les forces mobiles seront donc préservées tant que possible le matin pour être déployées l'après-midi au moment où les tentatives de violences s'intensifient.Des interpellations préventives ?